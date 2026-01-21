Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Film Sengkolo: Petaka Satu Suro, Sharon Jovian Ketagihan Main Horor?

Rabu, 21 Januari 2026 – 15:33 WIB
Konferensi pers film Sengkolo: Petaka Satu Suro di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAWA BARAT - Aktris cilik Sharon Jovian membintangi film horor berjudul Sengkolo: Petaka Satu Suro.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai seorang anak bernama Utari.

Sharon Jovian mengaku dirinya merasa senang bisa bermain dalam film tersebut.

Dia mengungkapkan keseruannya bermain di Sengkolo: Petaka Satu Suro.

"Seru. Jadi, bisa main film horor. Terus sama yang lain," ujar Sharon Jovian di acara CFD Depok, Jawa Barat, Minggu (19/1).

Meski bermain dalam film horor, dia mengaku tak merasa takut.

Dia, bahkan mrngatakan ketagihan untuk kembali membintangi film horor.

Sebab menurutnya, ada keseruan tersendiri saat berlakon dalam film bergenre horor itu.

