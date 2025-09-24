Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Film Si Paling Aktor, Jourdy Pranata Cerita Begini

Rabu, 24 September 2025 – 03:06 WIB
Bintangi Film Si Paling Aktor, Jourdy Pranata Cerita Begini - JPNN.COM
Konferensi pers film Si Paling Aktor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/9). Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures merilis official poster dan trailer Si Paling Aktor di Gedung MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Dalam poster terbaru Si Paling Aktor itu menampilkan latar dramatis seperti di lokasi syuting, lengkap dengan efek ledakan, helikopter terbang, asap membumbung, ular kobra, hingga debu-debu beterbangan.

Jourdy Pranata berjalan memimpin di depan dengan tampang bersemangat.

Baca Juga:

Di sebelah kirinya ada Kenny Austin, Verdi Sulaiman, dan Vidibulle. Sementara itu di sisi kanannya ada Cut Beby Tsabina, Kevin Julio, dan David Nurbianto.

Film komedi itu merupakan adaptasi dari novel bestseller karya Adhitya Mulya.

Adhitya Mulya yang juga menulis naskah untuk Si Paling Aktor mengaku, proyek tersebut yang paling sulit sepanjang kariernya mengalihwahanakan novelnya ke film.

Baca Juga:

"Memang benar beberapa dari novel saya sudah dialihwahanakan. Selama ini tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, karena drama comedy terus. Ini pertama kali dalam karier saya ada actionnya juga, drama comedy action," ujar Adithya Mulya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Koreografi fightnya harus jelas untuk menuntun para aktor dan harus banyak konsultasi sama Mas Ocay (Ody Harahap)," sambungnya.

MD Pictures merilis official poster dan trailer Si Paling Aktor di Gedung MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Si Paling Aktor  Jourdy Pranata  Kevin Julio  Indra Birowo 
BERITA FILM SI PALING AKTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp