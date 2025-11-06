Bintangi Sampai Titik Terakhirmu, Arbani Yasiz Cerita soal Pendalaman Karakter

jpnn.com - Aktor Arbani Yasiz membintangi film terbaru berjudul Sampai Titik Terakhirmu.

Film produksi Lyto Pictures itu diangkat dari kisah nyata yang pernah viral di media sosial.

Film itu mengangkat perjalanan cinta dan perjuangan hidup pasangan Albi dan mendiang Shella, yang mengajarkan arti ketulusan, kehilangan, serta kekuatan untuk bangkit dari duka.

Dalam Sampai Titik Terakhirmu, Arbani Yasiz memerankan sosok Albi Dwizky tokoh nyata yang kisah hidupnya menjadi inspirasi utama film tersebut.

Untuk mendalami peran tersebut, pria 31 tahun itu tak hanya mengandalkan naskah.

Dia memilih untuk mengenal langsung sosok Albi agar bisa lebih mendalami karakter yang diperankannya itu.

"Aku sama Albi banyak ngobrol. Kadang setelah reading selesai, aku lanjut nongkrong sama dia supaya bisa lebih intens. Aku perhatiin cara dia ngomong, gestur tubuhnya, sampai ketenangan yang dia punya. Dari situ aku makin yakin bisa meranin Albi," ujar Arbani Yasiz di kawasa Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Dia mengaku kedekatannya dengan Albi justru membuatnya makin mengagumi sosok pria itu, terutama ketabahannya dalam menghadapi kehilangan orang tersayang.