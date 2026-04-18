JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Serial 12 IPA 4, Junior Roberts dan Nayla Purnama Ungkap Persiapannya

Sabtu, 18 April 2026 – 04:13 WIB
Bintangi Serial 12 IPA 4, Junior Roberts dan Nayla Purnama Ungkap Persiapannya - JPNN.COM
Acara Meet The Cast Serial 12 IPA 4 di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (16/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Junior Roberts dan Nayla Purnama kembali menjadi murid SMA dalam WeTV Original 12 IPA 4.

Kembali menjadi murid SMA, Junior Roberts lantas mengungkapkan persiapannya demi memberikan penampilan yang maksimal.

Salah satunya adalah menata rambutnya agar tampilannya lebih muda dan segar.

"Pertama rambut, biar kelihatan lebih muda. Potong pendek kayak begini jadinya," ujar Junior Roberts, di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (16/4).

Selain itu, dia juga berusaha untuk menampilkan gestur bak remaja.

Sebab kini, pria 25 tahun tersebut merasa tingkah lakunya sudah tampak dewasa.

"Berusaha untuk tingkah lakunya lebih anak muda, karena kan sekarang sudah mulai dewasa ya," ucap Junior Roberts.

Tak hanya itu, kekasih Sandrinna Michelle tersebut juga berupaya menurunkan berat badannya.

Aktor Junior Roberts dan Nayla Purnama kembali menjadi murid SMA dalam WeTV Original 12 IPA 4.

