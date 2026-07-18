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JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Serial A Little White Lie, Callista Arum Cerita Keseruan Saat Syuting

Sabtu, 18 Juli 2026 – 14:05 WIB
Bintangi Serial A Little White Lie, Callista Arum Cerita Keseruan Saat Syuting - JPNN.COM
Konferensi pers serial A Little White Lie di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Callista Arum membintangi serial terbaru berjudul A Little White Lie.

Dalam serial tersebut, dia berperan sebagai Ocha.

Callista Arum mengaku banyak berdiskusi dengan sutradara Sondang Pratama untuk mendalami karakternya tersebut.

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"Happy banget tentunya, senang banget walaupun jadi Ocha juga lumayan aku waktu menggali-gali karakternya Ocha itu sama Mas Sondang ngobrol banyak banget kayak, 'Oca tuh berlayer ya dia tuh enggak cuma ini, enggak cuma itu, enggak cuma ini'," ujar Callista Arum di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Perempuan 22 tahun itu mengaku senang bisa bergabung dalam proyek serial tersebut.

Callista Arum menyebut suasana selama syuting A Little White Lie begitu seru dan menyenangkan.

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Kebersamaan yang terjalin selama proses syuting meninggalkan kesan yang mendalam.

Dia pun merasa setiap momen yang dilewati bersama menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Callista Arum mengaku banyak berdiskusi dengan sutradara Sondang Pratama untuk mendalami karakternya sebagai Ocha.

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TAGS   Callista Arum  Serial A Little White Lie  Serial terbaru  syuting  MAXstream 
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