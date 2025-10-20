Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Bintangi Serial Still Single, Yuki Kato Berbicara Soal Ini

Senin, 20 Oktober 2025 – 16:14 WIB
Bintangi Serial Still Single, Yuki Kato Berbicara Soal Ini - JPNN.COM
Konferensi pers serial Still Single di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yuki Kato membintangi serial terbaru berjudul Still Single.

Dalam serial itu, dia memerankan karakter Maya.

Serial tersebut menceritakan tentang Maya (Yuki Kato), seorang manajer toko perhiasan berusia 27 tahun yang menjalani hidup berdasarkan zodiak.

Baca Juga:

Dalam keluarga Jawa-nya, usia tersebut dianggap terlalu 'dewasa' untuk masih melajang.

Tekanan semakin besar ketika ayahnya (Mathias Muchus), didiagnosis Alzheimer dan memiliki satu keinginan terakhir, yakni melihat putrinya menikah sebelum kehilangan ingatan.

Merasa terdesak oleh waktu, Maya bertekad mencari pasangan yang dianggap cocok secara astrologi.

Baca Juga:

Namun, takdir membawanya ke arah yang tidak pernah dia duga.

Dibantu dua sahabatnya, Tasya (Nadine Alexandra) dan Yudha (Samo Rafael), Maya menjalani serangkaian kencan yang lucu, canggung, dan sering kali berakhir dengan kebingungan.

Aktris Yuki Kato membintangi serial terbaru berjudul Still Single yang tayang mulai 17 Oktober 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yuki Kato  Serial terbaru  Still Single  Mathias Muchus  Nadine Alexandra  Samo Rafael 
BERITA YUKI KATO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp