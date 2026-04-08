Bintangi Serial Tante Sonya, Maxime Bouttier Cerita Begini

Rabu, 08 April 2026 – 20:19 WIB
Konferensi pers serial Tante Sonya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - WeTV Indonesia bersama rumah produksi RAPI Films secara resmi memulai proses produksi serial orisinal terbaru berjudul Tante Sonya.

Serial tersebut merupakan adaptasi modern dari film legendaris era 90-an, Catatan Harian Tante Sonya.

Berperan sebagai Ben, Maxime Bouttier mengungkapkan alasannya tertarik menerima proyek series tersebut.

Selain antusias beradu akting dengan Raihaanun, dia juga tertarik dengan potret cerita yang diangkat dalam serial Tante Sonya.

"Aku tertarik untuk kasih lihat penonton angle yang berbeda daripada yang biasanya lewat series. Jadi mungkin itu yang bikin aku tertarik dengan judul ini," ujar Maxime Bouttier di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Karakter Ben diceritakkan sebagai sosok pria yang jatuh cinta kepada Sonya, perempuan yang lebih tua daripada dirinya.

Maxime Bouttier lantas mengungkapkan cara yang dilakikan guna menghidupkan karakter Ben dalam serial tersebut.

"Mungkin pengalaman diri sendiri," kata suami Luna Maya itu lalu tertawa.

