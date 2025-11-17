Bintaro Jaya Expo 2025 Hadirkan Penguin Humboldt Hingga Aneka Hunian Premium

jpnn.com, BINTARO - Menjelang akhir tahun, PT Jaya Real Property Tbk (JRP) kembali menegaskan posisinya sebagai pengembang kawasan hunian terintegrasi melalui penyelenggaraan Bintaro Jaya Expo 2025.

Acara tersebut berlangsung di East Lobby Bintaro Jaya Xchange Mall 1 pada 14 November-31 Desember 2025, menawarkan berbagai promo hingga pengalaman langsung menjelajahi inovasi terbaru di kota mandiri Bintaro Jaya.

"Tidak sekadar tempat tinggal, Bintaro Jaya menjadi lingkungan yang mendukung mobilitas, gaya hidup aktif, dan interaksi sosial, sehingga setiap warga dapat menikmati aktifitas sehari-hari yang produktif dan berkualitas," kata Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property Tbk, Henky Wijaya, Senin (17/11).

Baca Juga: RS Premier Bintaro Ingatkan Masyarakat Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Stroke

Menurutnya, selama lebih dari empat dekade, Bintaro Jaya berkembang menjadi kawasan modern yang menghadirkan kenyamanan, mobilitas mudah, dan lingkungan hijau bagi seluruh generasi.

Sebagai satu-satunya kawasan di Tangerang Selatan dengan dua akses tol langsung Tol Pondok Ranji dan Tol Parigi, kawasan itu dapat menjangkau Bandara Soekarno-Hatta dalam waktu sekitar 25 menit.

"Konektivitas ke Cinere, Depok, dan Bogor melalui Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) turut memperkuat daya tariknya bagi profesional dan keluarga urban," ujarnya.

Selain transportasi pribadi, mobilitas publik juga makin mudah berkat layanan Royal Trans, Intrans Bintaro, serta revitalisasi Stasiun Pondok Ranji dan Stasiun Jurangmangu yang kini terhubung langsung ke Plaza Bintaro Jaya dan Bintaro Jaya Xchange Mall lewat underground tunnel.

BXc Mall kini menjadi salah satu ikon lifestyle di selatan Jakarta, menghadirkan beragam tenant populer seperti Monsieur Spoon, Teras by Plataran, hingga Rempah Bistro.