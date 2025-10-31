BINUS Pamerkan Ratusan Karya Teknologi di Techvolution: Youth Innovate Day

Jumat, 31 Oktober 2025 – 07:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University terus menebar semangat Sumpah Pemuda di era digitalisasi untuk menginspirasi lewat Techvolution: Youth Innovate Day.

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyampaikan acara itu merupakan perayaan kreativitas dan inovasi digital yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi nyata bagi Indonesia.

“Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, BINUS menampilkan lebih dari 120 karya inovasi teknologi hasil kolaborasi mahasiswa lintas program studi,” ungkap Dr. Nelly dikutip, Jumat (31/10).

Dia menjelaskan setiap karya menggambarkan semangat dan kepedulian generasi muda dalam menjawab tantangan masa kini dengan solusi berbasis teknologi.

Mulai dari aplikasi pembelajaran bahasa daerah, Virtual Reality Diplomacy, hingga Architecture Psychology.

“Seluruh karya mencerminkan keberagaman ide dan pendekatan lintas disiplin yang kreatif serta berdampak,” kata Dr. Nelly.

Ratusan karya tersebut dikelompokkan ke dalam berbagai bidang teknologi yang menjadi fokus pengembangan di BINUS @Kemanggisan, antara lain: Artificial Intelligence & Automation, Educational Technology (EdTech), Extended Reality (XR), Smart City & Urban Mobility, Game & Esports, Cyber Security, Internet of Things, Mobile Application dan Digital Biotechnology.

Dr. Nelly menegaskan dalam momentum Sumpah Pemuda, BINUS mengajak generasi muda bukan hanya bersatu dalam keberagaman, tetapi juga tentang mengambil peran untuk membangun bangsa.