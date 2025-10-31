Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

BINUS Pamerkan Ratusan Karya Teknologi di Techvolution: Youth Innovate Day

Jumat, 31 Oktober 2025 – 07:10 WIB
BINUS Pamerkan Ratusan Karya Teknologi di Techvolution: Youth Innovate Day - JPNN.COM
Techvolution besutan Binus mencatat prestasi membanggakan dengan diraihnya penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Foto: dok BINUS University

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University terus menebar semangat Sumpah Pemuda di era digitalisasi untuk menginspirasi lewat Techvolution: Youth Innovate Day.

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyampaikan acara itu merupakan perayaan kreativitas dan inovasi digital yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi nyata bagi Indonesia.

“Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, BINUS menampilkan lebih dari 120 karya inovasi teknologi hasil kolaborasi mahasiswa lintas program studi,” ungkap Dr. Nelly dikutip, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan setiap karya menggambarkan semangat dan kepedulian generasi muda dalam menjawab tantangan masa kini dengan solusi berbasis teknologi

Mulai dari aplikasi pembelajaran bahasa daerah, Virtual Reality Diplomacy, hingga Architecture Psychology.

“Seluruh karya mencerminkan keberagaman ide dan pendekatan lintas disiplin yang kreatif serta berdampak,” kata Dr. Nelly.

Baca Juga:

Ratusan karya tersebut dikelompokkan ke dalam berbagai bidang teknologi yang menjadi fokus pengembangan di BINUS @Kemanggisan, antara lain: Artificial Intelligence & Automation, Educational Technology (EdTech), Extended Reality (XR), Smart City & Urban Mobility, Game & Esports, Cyber Security, Internet of Things, Mobile Application dan Digital Biotechnology.

Dr. Nelly menegaskan dalam momentum Sumpah Pemuda, BINUS mengajak generasi muda bukan hanya bersatu dalam keberagaman, tetapi juga tentang mengambil peran untuk membangun bangsa. 

BINUS University terus menebar semangat Sumpah Pemuda di era digitalisasi untuk menginspirasi lewat Techvolution: Youth Innovate Day.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   teknologi  generasi muda  Binus  Muri 
BERITA TEKNOLOGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp