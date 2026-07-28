BINUS University Buka Skema Beasiswa Baru Guna Wadahi Talenta Muda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University kembali membuka program BINUS Scholarship untuk tahun akademik 2027/2028 sebagai bentuk dukungan nyata bagi talenta muda tanah air.

Program beasiswa ini mencakup berbagai skema pengembangan potensi, mulai dari bidang akademik, olahraga, kreativitas digital, kepemimpinan, hingga kontribusi sosial

Guna menjawab tantangan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia yang baru menyentuh 31,45 persen, BINUS University resmi meluncurkan kembali program BINUS Scholarship untuk tahun akademik 2027/2028.

Langkah kolaboratif ini diambil untuk memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas bagi lulusan sekolah menengah.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan akses kuliah di Indonesia masih menjadi tantangan besar, sementara pemerintah sendiri menargetkan peningkatan APK pendidikan tinggi hingga mencapai 38,04 persen pada 2029 mendatang.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, BINUS Scholarship hadir tidak hanya untuk menyasar prestasi akademik, melainkan juga mendukung ragam potensi non-akademik generasi muda.

Skema beasiswa yang ditawarkan mencakup bidang olahraga, kreativitas digital, kepemimpinan, hingga rekam jejak kontribusi sosial.

Melalui berbagai skema beasiswa, BINUS University berupaya memperluas akses terhadap pendidikan tinggi sekaligus menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mendorong lahirnya talenta muda yang siap berkarya dan memberikan dampak bagi Indonesia.