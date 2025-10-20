BINUS University Satukan Tiga Program Sastra Terbaik dalam CultureVerse 2025

jpnn.com, JAKARTA - Faculty of Humanities BINUS University menggelar CultureVerse 2025, sebuah festival multikultural yang menghadirkan perayaan bahasa, seni, kreativitas, dan kuliner pada 20-21 Oktober 2025 di BINUS Kemanggisan, Anggrek Campus.

Festival ini menjadi wadah bagi tiga program sastra unggulan BINUS University yaitu Japanese Popular Culture, Creative Digital English, dan Global Business Chinese untuk menampilkan keunikan dan inovasi masing-masing program bersama dengan generasi muda.

Tahun ini, CultureVerse 2025 dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor BINUS University, Bapak Prof. Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor BINUS University yang memberikan sambutan pembukaan.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi tiga program sastra di Faculty of Humanities yang berhasil menghadirkan festival yang menghidupkan semangat kebudayaan di tengah masyarakat modern. Kehadiran

beliau juga menegaskan komitmen BINUS University dalam memperkuat literasi budaya, kreativitas, dan kolaborasi lintas bidang sebagai bagian dari upaya mencetak generasi muda yang berdaya saing global.

Turut hadir juga Bapak Feri A. Sipado, Direktur Sarana dan Prasarana, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang juga memberikan sambutan.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan seperti CultureVerse yang berperan penting dalam menumbuhkan apresiasi budaya di kalangan generasi muda.

Di era sekarang, budaya populer, teknologi digital, dan interaksi lintas budaya makin memengaruhi kehidupan sehari-hari. Fenomena seperti maraknya pop culture yang makin diminati para generasi muda dan cenderung menjadi tren telah membentuk cara mereka belajar, berkreasi, dan berinteraksi.

Maka dari itu, ketiga program ini hadir untuk menjawab kebutuhan nyata generasi muda yang tidak lagi hanya menjadi penikmat budaya, tetapi juga menjadi pencipta dan penggerak tren.