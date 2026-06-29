Bio Farma Perkuat Transformasi Terintegrasi, Dorong Daya Saing Holding BUMN Farmasi

jpnn.com - JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) terus mengakselerasi transformasi di seluruh anak perusahaan dan afiliasinya untuk memperkuat kinerja Holding BUMN Farmasi.

Transformasi tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan disiplin operasional, optimalisasi aset dan kapasitas usaha, serta peningkatan daya saing bisnis yang berkelanjutan.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan transformasi dilakukan untuk memastikan setiap entitas dalam Bio Farma Group memiliki fondasi bisnis yang lebih kuat dan mampu beradaptasi dengan dinamika industri kesehatan.

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"Bio Farma terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi untuk memperkuat tata kelola, operasional, dan daya saing bisnis," kata Shadiq, Senin (29/6).

Salah satu hasil transformasi tersebut, lanjut Shadiq, mulai terlihat di PT Indofarma (Persero) Tbk. Perusahaan terus melakukan pembenahan melalui efisiensi, pengendalian biaya, penguatan tata kelola, serta optimalisasi proses operasional.

"Di Indofarma, langkah perbaikan telah menunjukkan perkembangan positif melalui efisiensi, pengendalian biaya, dan optimalisasi operasional. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Bio Farma Group mendukung penguatan ketahanan kesehatan nasional serta kontribusi industri kesehatan Indonesia di tingkat global," ujarnya.

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Shadiq menilai penguatan tata kelola dan disiplin operasional menjadi fondasi penting bagi setiap entitas untuk menghadapi tantangan industri kesehatan yang semakin kompleks.

Karena itu, Bio Farma akan terus mengawal transformasi melalui peningkatan akuntabilitas, optimalisasi portofolio dan aset, penguatan kapasitas produksi, serta pengembangan bisnis yang selaras dengan kebutuhan pasar dan prioritas kesehatan nasional.