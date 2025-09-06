Biologi Joget

jpnn.com - Saya sedang menduga-duga: tuduhan apa yang akan dikenakan pada dokter hewan Yuda Heru Febrianto, dosen UGM dari Magelang, yang sekarang jadi tersangka itu.

Dokter palsu? Dokter hewan yang praktik sebagai dokter manusia? Dokter hewan jualan obat untuk manusia? Bikin obat terlarang? Tidak punya izin penjualan obat?

Dahlan Iskan bersama drh Yuda dalam sebuah kesempatan.--

Sebagai dokter palsu rasanya tidak. Ia tidak pernah mengaku sebagai dokter. Ia selalu menegaskan dirinya dokter hewan. Bahkan, ia bangga sebagai dokter hewannya.

Lebih bangga lagi karena ia dokter hewan yang menjadi ilmuwan terpilih. Ia berkembang menjadi peneliti stem cell. Sampai terpilih tergabung dalam tim ilmuwan Korea Selatan yang mengkloning kambing --dan berhasil.

Sebagai ilmuwan cell yang serius, drh Yuda tahu cara membuat sekretom. Memproduksinya. Lalu menjualnya. Saya dan istri adalah salah satu konsumennya.

Anda bisa cari tahu di Google. Atau ke ChatGPT. Apa itu sekretom. Apa bedanya dengan stem cell. Siapa tahu Anda pun akan jadi ilmuwan yang bisa mengalahkan drh Yuda --bukan hanya bisa mempersoalkannya.

Kalau drh Yuda akan dikenakan pasal memperdagangkan obat tanpa persetujuan BPOM, apakah yang dijual drh Yuda itu obat? Apakah sekretom itu obat?