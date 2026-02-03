Bioskop Cinepolis Hadir di K Square Batam, Ada Promo Terbaik

jpnn.com, BATAM - Cinepolis Cinemas Indonesia resmi membuka bioskop terbarunya di K Square Batam, pusat perbelanjaan anyar yang mulai beroperasi sejak Desember 2025.

Kehadiran Cinepolis menandai langkah lanjutan jaringan bioskop global asal Meksiko tersebut, dalam memperluas jangkauan pengalaman menonton kelas dunia di Indonesia.

Secara nasional, Cinepolis telah mengoperasikan 285 layar dengan total sekitar 39 ribu kursi.

Jaringan tersebut dikenal sebagai bioskop pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi halal, menawarkan menu hasil kurasi chef, serta memiliki program loyalitas Club Cinépolis.

Standar layanan internasional yang modern dan relevan dengan kebutuhan penonton lokal menjadi nilai jual utama.

Cinepolis Cinemas K Square Batam merupakan bioskop Cinepolis kedua di Batam, melengkapi Mall Botania 2 yang lebih dulu beroperasi.

Lokasinya berada di kawasan strategis K Square, Jalan Sudirman, Batam Kota, dengan akses mudah bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.

Pada tahap awal pembukaan mulai 30 Januari 2026, bioskop mengoperasikan dua studio reguler 2D.