Birawidha Pertamina Fastron Juara Nasional Kategori Tim di Adventure Competition 2025

jpnn.com, KULON PROGO - Adventure Competition 2025 menuntaskan putaran terakhirnya di Sirkuit Jatirejo, Lendah, Kulon Progo, 26–28 September 2025. Event ini mempertandingkan cabang olahraga Adventure Competition (Winching) yang dikenal sebagai “ROH” asli kompetisi IOF.

Sejak pertama kali digelar pada 2014 di era kepemimpinan mendiang Askar Kartiwa sebagai Ketua Umum IOF, ajang ini menjadi barometer kompetisi off-road nasional. Meski sempat terhenti tiga tahun akibat pandemi Covid-19, IOF National Championship kembali dilaksanakan pada 2022 dan berlanjut hingga musim 2025 ini.

Untuk musim 2025, kejuaraan digelar dalam tiga putaran. Putaran 1 berlangsung di Nganjuk pada 23–25 Mei 2025 oleh Club Grage Lestari, putaran 2 di Bekasi pada 1–3 Agustus 2025 oleh Club KD & Edan Eling, dan putaran 3 sebagai putaran final di Kulon Progo oleh IOF Pengda DIY bersama Club We Love Jogja dan SeruJ4x4.

Sirkuit Jatirejo sendiri merupakan bekas tambang batu alam yang setelah disurvei Racing Committee T4C dinyatakan ideal dengan kontur menantang dan tingkat kelusilan yang sesuai standar nasional.

Gelaran final ini dibuka langsung oleh Bupati Kulon Progo Dr. R. Agung Setyawan, disaksikan jajaran Forkopimda, Kadis Pariwisata, Ketua IOF Pengda DIY Kombes Pol Bukran Rudy Satria, serta Ketua Dewan Pengawas IOF Pusat Harjanto. Penutupan sekaligus penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko.

Total 17 starter dari 10 provinsi ambil bagian pada final round ini, terbagi ke dalam empat kategori: Pro, Rookie, Executive 45+ (pembalap veteran usia di atas 45 tahun), dan Team. Pada putaran 3, Joko Permana/Sumali (Galena Accelera Pangkalan Bun) menjadi juara kategori Pro dan Executive 45+, sementara kategori Rookie dimenangkan oleh Ngurah Baja/Hermanto (Dasico Racing Management Bali).

Di kategori Team, BOSE BBS SOC EMDEN – SOC Birawidha Pertamina Fastron tampil dominan dan keluar sebagai juara putaran 3 sekaligus juara nasional 2025 dengan total 66 poin dari tiga putaran.

Tim ini diperkuat oleh: Tiya Aulia/Emon, Said Dloreng/Kacong, dan Ijef/Silo.