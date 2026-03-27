JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bisa Rayakan Ulang Tahun Anak, Tsania Marwa Ucap Terima Kasih kepada Atalarik Syach

Jumat, 27 Maret 2026 – 09:09 WIB
Tsania Marwa. Foto: Instagram/tsaniamarwa54

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh aktris Tsania Marwa. Sebab, setelah 9 tahun penantian, dia akhirnya bisa mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung kepada anaknya, Syarif.

Momen tersebut terjadi ketika Tsania Marwa bertemu anaknya di kediaman mantan suaminya, Atalarik Syach.

Dalam video yang dibagikan di Instagram, dia tampak meniup lilin di atas kue ulang tahun untuk putranya.

"Hari ini, tanggal 25 Maret, ulang tahun anakku Syarif yang ke-13 tahun," tulis Tsania Marwa, Kamis (26/3).

Perempuan berusia 34 tahun itu memang sengaja mencoba mendatangi rumah Atalarik Syach demi bertemu dengan buah hatinya.

Menurutnya, ini merupakan sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi, hampir sembilan tahun terakhir.

"Tahun ini, aku mencoba ke rumah bapaknya anak-anak untuk kasih kado setelah 9 tahun berlalu," beber Tsania Marwa.

Pemain film Dalam Mihrab Cinta itu pun tidak menyangka ketika diperbolehkan masuk ke kediaman mantan suaminya tersebut, bahkan bisa berinteraksi langsung dengan buah hati.

