Bisakah Persijap Hentikan Laju Persib di GBLA? Ini Jawaban Mario Lemos

jpnn.com - Persijap Jepara melangkah ke markas Persib Bandung dengan kepercayaan diri tinggi.

Pertarungan Persib vs Persijap pada pekan pemungkas BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Laga ini cukup krusial bagi Persib yang tengah berburu gelar juara.

Persib saat ini masih memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka pesaing terdekatnya, yakni Borneo FC.

Maung Bandung tidak boleh terpeleset jika tak ingin menghambat misi meraih hattrick juara Liga Indonesia secara beruntun.

Andai menelan kekalahan, Persib bisa kehilangan peluang juara apabila di saat bersamaan Borneo FC sukses menaklukkan Malut United.

Pelatih Persijap Mario Lemos menyadari Persib merupakan lawan dengan kualitas tinggi. Namun, dia telah menyiapkan formula agar anak asuhnya mampu menyulitkan Maung Bandung.

"Kami akan berhadapan dengan tim yang saat ini bisa dikatakan paling kuat di liga. Karena itu, kami harus bermain tanpa beban, tetap kompak, disiplin, dan fokus pada permainan kami sendiri."