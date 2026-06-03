Bisakah Rayhan Hannan Tembus Level Timnas? Herdman Tantang Hadapi Baggott dan Hubner

jpnn.com - Pemanggilan Rayhan Hannan ke Timnas Indonesia ternyata bukan sekadar hadiah atas performa apiknya bersama Persija Jakarta. Pelatih John Herdman sudah menyiapkan ujian berat untuk gelandang muda berusia 22 tahun tersebut.

Herdman ingin melihat apakah Hannan benar-benar mampu bersaing di level internasional dengan menghadapkan sang pemain kepada tembok kokoh pertahanan Timnas Indonesia yang dihuni nama-nama seperti Elkan Baggott, Justin Hubner, hingga Kevin Diks.

Penampilan impresif Hannan pada akhir musim Super League 2025/2026 sukses mencuri perhatian. Dua gol dan satu asis dalam empat laga terakhir bersama Persija menjadi tiket baginya untuk kembali mengenakan seragam Garuda.

Namun, bagi Herdman, performa di kompetisi domestik belum cukup untuk menjamin tempat di skuad utama Timnas Indonesia. Hannan harus membuktikan diri mampu menghadapi intensitas dan kualitas pemain yang sudah terbiasa berkompetisi di level Eropa.

"Dia cocok dengan profil pemain yang kami cari. Intensitas tekanannya sangat baik, mampu bermain di ruang sempit dan memecah lini pertahanan lawan," kata Herdman.

Meski demikian, pelatih asal Inggris tersebut menegaskan ujian sesungguhnya baru dimulai saat Hannan berhadapan langsung dengan para bek terbaik yang dimiliki Indonesia.

Baca Juga: Rayhan Hannan Tegaskan Satu Hal Menjelang Duel PSBS vs Persija

"Yang harus kami lihat sekarang ialah bagaimana dia bermain saat menghadapi Elkan Baggott, Justin Hubner, atau Kevin Diks. Itu level yang berbeda. Pertanyaannya, apakah dia bisa beradaptasi dengan level tersebut?" ujar Herdman.

Menurut Herdman, seluruh pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia harus memenuhi standar teknis, fisik, dan taktis yang sudah ditetapkan. Untuk itu, Hannan tidak hanya dituntut tampil bagus, tetapi juga harus mampu menunjukkan kualitas saat berhadapan dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman dan level kompetisi lebih tinggi.