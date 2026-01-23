Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Bisikan Sosok Ini Membawa Alwi Farhan ke Semifinal Indonesia Masters 2026

Jumat, 23 Januari 2026 – 19:12 WIB
Bisikan Sosok Ini Membawa Alwi Farhan ke Semifinal Indonesia Masters 2026 - JPNN.COM
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan tempat di semifinal Indonesia Masters 2026.

Namun, langkah Alwi menuju empat besar tidaklah mudah.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), pemain berusia 20 tahun itu sempat dibuat kewalahan oleh wakil Jepang Yushi Tanaka.

Baca Juga:

Gim pertama bahkan harus diakhiri melalui deuce sebelum Alwi menang dengan skor 22-20.

Tanaka masih memberikan perlawanan alot pada gim kedua. Hanya saja, kali ini Alwi tampil lebih tenang.

Strategi itu akhirnya membawa Alwi menutup laga dengan kemenangan 21-16.

Baca Juga:

"Saya sempat terpancing (permainan lawan, red), tetapi pelatih (Indra Wijaya, red) mengingatkan saya."

"Anak muda jadi terlalu mudah nafsu," ucap Alwi.

Alwi Farhan berhasil memastikan tempat di semifinal Indonesia Masters 2026. Simak di sini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alwi Farhan  Indonesia Masters 2026  Indonesia Masters  Indra Wijaya 
BERITA ALWI FARHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp