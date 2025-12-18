Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bismillah, Jakarta Bisa Lebih Cepat Mengumumkan UMP 2026

Kamis, 18 Desember 2025 – 06:05 WIB
Bismillah, Jakarta Bisa Lebih Cepat Mengumumkan UMP 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 lebih awal dari permintaan pemerintah pusat.

“Bismillah, Jakarta bisa selesai, lebih cepat dari itu," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur se-Indonesia untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.

Pramono pun meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak memerinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan.

Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik.

"Pasti ada kenaikan. Karena alfa-nya ada 'range'-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Pramono.

Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menerima laporan terkait keputusan Presiden RI dan arahan Kementerian Dalam Negeri mengenai penetapan UMP.

Ia menegaskan, Pemprov DKI akan bersikap adil bagi buruh maupun pengusaha.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik. Serius nih, Pak?

