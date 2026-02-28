Bison, BP2M, dan BNN Bentengi Generasi Muda dari Ancaman Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya ancaman narkotika yang menyasar usia produktif, Bison Indonesia dan Blok Politik Pelajar Merdeka, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar aksi masif bertajuk Ngabuburit Bersinar (Bersih Narkoba).

Bertempat di SMK Poncol, Jakarta Pusat, kegiatan ini melibatkan 1.000 pelajar SMA dan SMK se-Jabodetabek sebagai garda terdepan pencegahan narkoba.

?Langkah ini diambil sebagai respon tegas terhadap data BNN dan Polri (2024-2025) yang menunjukkan bahwa remaja usia 15-24 tahun mendominasi angka pengguna narkoba di Indonesia.

Baca Juga: Bison dan Blok Pelajar Politik Merdeka Desak DPR Sahkan UU Khusus SPPG

Situasi ini menuntut kolaborasi nyata untuk memutus rantai peredaran di lingkungan pendidikan.

Dalam arahannya, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Brigjen Pol. Putu Putra Sadana memberikan peringatan keras mengenai infiltrasi narkoba yang makin menyaru dengan gaya hidup remaja.

?"Bahaya narkoba di kalangan pelajar sudah pada titik yang sangat meresahkan. Sindikat kini lebih licin dengan mengemas narkoba ke dalam bentuk makanan, minuman, hingga cairan rokok elektrik (liquid vape). Belum lama ini, BNN RI berhasil membongkar jaringan internasional yang mengedarkan narkoba dalam bentuk liquid vape. Pelajar harus ekstra waspada terhadap apa yang mereka konsumsi," tegas Brigjen Putu Putra Sadana.

Baca Juga: Ribuan Masyarakat Ikuti Doa Lintas Agama Bareng Bison Indonesia

Ketua Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting menekankan kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi formalitas, melainkan upaya penguatan karakter dan ketahanan pribadi (resiliensi) pelajar.

?"Kami ingin menanamkan semangat Generasi Bersinar sejak dini. Ini adalah bentuk nyata penguatan karakter untuk membentengi pelajar dari pengaruh destruktif. Tanpa generasi yang bersih dari narkoba, mustahil kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Ginka.