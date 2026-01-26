Bison dan Blok Pelajar Politik Merdeka Desak DPR Sahkan UU Khusus SPPG

jpnn.com, TANGERANG - Memperingati Hari Gizi Nasional, elemen masyarakat yang tergabung dalam Bison Indonesia dan Blok Pelajar Politik Merdeka menggelar seminar strategis yang menyoroti urgensi penguatan regulasi gizi nasional.

Kegiatan ini diselenggarakan di SMK Karya Pembangunan Jambe, Kabupaten Tangerang, dan dihadiri ratusan pelajar serta pemangku kepentingan lintas sektor.

Seminar ini menjadi momentum penting dengan mengemukanya tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto serta Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) segera memiliki payung hukum yang kuat dalam bentuk Undang-Undang khusus.

Baca Juga: Serangkaian Kegiatan Bison Indonesia di Natal 2025

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, Dewan Pakar Badan Gizi Nasional/BGN Ikeu Tanziha, Ketua Yayasan Gema Nusantara Susilo Hartono, Kombes Pol Christian Aer, serta Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dindikbud Provinsi Banten Supandi,

Dalam pemaparannya, Ikeu Tanziha menegaskan Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program pangan, melainkan instrumen kebijakan lintas sektor yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, dan ketahanan pangan.

“MBG juga merupakan sarana pemenuhan hak asasi anak serta pembentukan kebiasaan makan yang sehat, aman, dan inklusif guna meningkatkan kualitas hidup generasi muda,” ujarnya.

Baca Juga: Ribuan Masyarakat Ikuti Doa Lintas Agama Bareng Bison Indonesia

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyatakan MBG memiliki dampak strategis bagi pembangunan nasional.

“MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga membangun sumber daya manusia unggul serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep demokrasi ekonomi,” tegasnya.