Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bison Gandeng BNN Adakan Kemah Kebangsaan Pencegahan Bahaya Narkoba

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 18:54 WIB
Bison Gandeng BNN Adakan Kemah Kebangsaan Pencegahan Bahaya Narkoba - JPNN.COM
Bison Indonesia bersama BNN RI menyelenggarakan kemah kebangsaan bersinar se-Jadetabek yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Oktober 2025. Foto: Dok. Bison Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bison Indonesia bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyelenggarakan Kemah Kebangsaan Bersinar se-Jadetabek yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Dalam kegiatan ini para pelajar diberikan materi bagaimana pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, dengan tema "Membangun Kesadaran dan Kepedulian Antinarkoba di Kalangan Generasi Muda Bersinar Bersama BNN".

Sebanyak 1.200 pelajar yang ikut dalam kegiatan ini dengan didampingi oleh guru pembina.

Baca Juga:

“Kami ingin memberikan pemahaman sejak dini kepada pelajar tentang bahaya narkoba, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga cara menghindarinya. Pelajar harus tahu, sekali mencoba narkoba risikonya bisa menghancurkan masa depan,” ujar Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto.

Selain itu juga peredaran narkoba di era sekarang ini sudah mulai dengan berbagai modus terutama menyerang kalangan pelajar.

"Melalui makan ringan, permen, dan cairan rokok elektrik yang dijual melalui media online," kata Jenderal Bintang Tiga Polri tersebut.

Baca Juga:

Dalam sosialisasi itu, siswa juga diberi pengetahuan tentang faktor penyebab kenakalan remaja yang bisa mengarah pada penyalahgunaan narkoba, modus peredaran yang sering menjerat pelajar, hingga sanksi hukum yang menanti pengguna maupun pengedar.

Sedangkan menurut Koordinator Nasional Bison Indonesia Ginka Febriyanti Ginting, kegiatan ini rutin dilakukan, di mana sebelumnya diadakan di wilayah Pandeglang, Banten

Sebanyak 1.200 pelajar ikut dalam kegiatan Kemah Kebangsaan yang diadakan Bison Indonesia bersama BNN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bison  Bison Indonesia  BNN  narkoba 
BERITA BISON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp