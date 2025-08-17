Bison Indonesia Ajak Masyarakat Cinta kepada NKRI di HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - Suasana meriah mewarnai halaman kantor Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sabtu pagi (16/8).

Ratusan orang dari berbagai elemen mengikuti pawai kebangsaan dengan menggunakan pakaian adat dari 38 provinsi yang digelar Badan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison).

Pawai kebangsaan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Sambil membentangkan bendera sepanjang 80 meter, pawai dimulai dari halaman kantor Kecamatan Pondok Aren.

Selain pawai kebangsaan, acara ini diisi juga dengan beberapa tarian daerah, seperti tari Saman dari Aceh dan tari-tarian Papua dan pembacaan deklarasi menjaga keutuhan NKRI dengan semangat HUT RI.

Ketua Umum Bison Ginka Febrianti Ginting mengatakan pawai ini tidak hanya sebagai momen perayaan HUT RI, tetapi juga sarana untuk menanamkan kembali nilai kebangsaan dan juga persatuan dan kesatuan di masyarakat.

“Ini momentum yang sangat tepat untuk menggairahkan kembali rasa cinta kepada NKRI sekaligus menanamkan rasa solidaritas,” ujarnya.

Ginka menambahkan semangat yang diusung dalam kegiatan ini sejalan dengan semangat para pejuang yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara ini.