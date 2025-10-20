Bison Indonesia Gelar Syukuran Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Bison Indonesia menggelar syukuran memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dengan tema 'Melanjutkan Harapan dan Meneguhkan Komitmen untuk Kemajuan Bangsa Bersama Prabowo', Senin (20/10).

Bison Indonesia merupakan organisasi kepemudaan yang mendukung program pemerintah Prabowo Subianto.

"Walaupun satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih terus diwarnai tekanan ekonomi dan geopolitik global yang berdampak pada stabilitas ekonomi dalam negeri, kami yakin Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi," kata Koordinator Nasional Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting.

Baca Juga: Koordinator Bison Indonesia Beri Apresiasi Tinggi kepada Presiden Prabowo

Selain itu, katanya, pemerintahan Prabowo telah menunjukkan banyak terobosan signifikan, terutama dalam bidang diplomasi dan program sosial untuk rakyat.

Salah satu capaian penting adalah diplomasi perdamaian Palestina dengan Israel, yaitu Indonesia berperan aktif mendorong gencatan senjata di Gaza.

"Kebijakan luar negeri kita sekarang sudah diakui. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pencapaian besar dalam penyelesaian masalah gencatan senjata di Gaza," katanya.

Baca Juga: Bison Indonesia Ajak Masyarakat Cinta kepada NKRI di HUT RI

Dia berharap di momentum peringatan satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto terutama untuk para generasi muda bisa membantu dan mendukung terus sejumlah program unggulan presiden Prabowo Subianto.

"Harapan kami rakyat mendukung program-program yang dijalankan pemerintahan saat ini, demi kemajuan bangsa," ujar Ginka. (rhs/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

