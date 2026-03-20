Bitcoin Terkoreksi PascaPertemuan FOMC, INDODAX: Sentimen Tertekan Suku Bunga Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Vice President INDODAX, Antony Kusuma, mengatakan pergerakan pasar saat ini dipengaruhi oleh hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

Di mana hasil pertemuan tersebut menunjukkan sinyal kebijakan moneter yang masih cenderung ketat, yang membentuk ekspektasi baru investor terhadap kebijakan moneter.

“Keputusan FOMC yang mempertahankan suku bunga acuan serta revisi naik proyeksi inflasi menunjukkan arah kebijakan The Fed yang masih cenderung hawkish. Pasar pun menangkap sinyal bahwa inflasi belum turun secepat harapan, sehingga likuiditas ke aset berisiko seperti kripto menjadi lebih terbatas. Namun, ini merupakan bagian dari penyesuaian pasar terhadap dinamika ekonomi global yang terus berkembang,” ujar Antony.

Dalam keputusan terbarunya, The Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50%-3,75% dan menaikkan proyeksi inflasi 2026 menjadi sekitar 2,7%.

Ketua The Fed, Jerome Powell, menyampaikan bahwa penurunan suku bunga akan sangat bergantung pada perkembangan inflasi, di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga energi.

Kondisi ini membuat peluang penurunan suku bunga dalam waktu dekat menjadi lebih terbatas, sehingga mempengaruhi minat terhadap aset berisiko, termasuk kripto.

Pergerakan Bitcoin saat ini berada di kisaran USD70.000, dengan area USD70.000–USD72.000 menjadi level support penting yang dicermati oleh investor.

Selama level ini mampu bertahan, pergerakan harga berpotensi tetap stabil dalam jangka pendek, didukung oleh arus masuk dana institusional yang membantu menyerap tekanan jual. Namun jika harga melewati level support ini, penyesuaian harga berpotensi berlanjut ke level yang lebih rendah.