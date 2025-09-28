Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

BKI Berkomitmen Turut Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Maritim

Minggu, 28 September 2025 – 12:07 WIB
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terus menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi di sektor maritim.

Pada 22 September 2025, BKI hadir sebagai narasumber dalam kegiatan 'Penetapan Langkah Strategis Indonesia dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Bidang Pelayaran'. yang digelar di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

Dalam forum ini, BKI berperan sebagai narasumber pada diskusi panel pertama dengan topik “Pendataan Emisi Gas Rumah Kaca Komprehensif dari Sektor Transportasi Maritim: Upaya dan Tantangan”.

BKI diwakili oleh Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi, Arief Budi Permana.

"Kehadiran BKI mencerminkan dukungan nyata bagi upaya Indonesia dalam merumuskan strategi bersama menghadapi tantangan transisi menuju pelayaran rendah emisi," ujar Arief.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, serta Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Tri Purnajaya, dan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Ary Sudijanto.

Diskusi kali ini menyoroti langkah Indonesia dalam menyikapi kesepakatan IMO Net Zero Framework (IMO NZF) yang disetujui pada April 2025 dan akan diadopsi dalam amandemen MARPOL Annex VI pada Oktober mendatang.

Bagi Indonesia, kebijakan ini bukan hanya kewajiban internasional, tetapi juga kesempatan untuk melindungi lingkungan laut, memperbaiki kualitas udara, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

