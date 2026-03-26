JPNN.com - Ekonomi - Industri

BKI Hadiri Acara Asia Pacific Maritime 2026 di Singapura

Kamis, 26 Maret 2026 – 17:44 WIB
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menghadiri pameran dan konferensi maritim Asia Pacific Maritime (APM) 2026 di Singapura.

Asia Pacific Maritime merupakan salah satu forum maritim terkemuka di kawasan Asia yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara.

Kehadiran BKI dalam ajang ini untuk memperluas jejaring kerja sama dengan pelaku industri maritim regional dan global, sekaligus memperkenalkan peran dan kapabilitas perusahaan di tingkat internasional.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, hadir bersama VP Operasi Bisnis Klasifikasi, Munir M, serta delegasi BKI.

"Partisipasi ini menjadi momentum bagi BKI untuk berinteraksi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan industri, termasuk pelaku usaha perkapalan, sektor lepas pantai, serta pengembang teknologi kelautan," ujar Benny.

Pameran dan konferensi ini membahas perkembangan industri pembangunan kapal, workboat, sektor lepas pantai, serta teknologi maritim, termasuk pengembangan sistem kelautan berbasis listrik dan hibrida.

Dalam rangkaian kegiatan, delegasi BKI juga mengunjungi sejumlah booth peserta pameran, di antaranya Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) yang mewakili Indonesia dalam forum tersebut.

"Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pelaku industri nasional di tingkat internasional," sebutnya.

BKI menunjukkan komitmennya untuk terlibat dalam perkembangan industri maritim global, serta memperluas peran Indonesia dalam ekosistem maritim internasional.

