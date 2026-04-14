JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BKI Perkuat Pemahaman Industri Galangan Kapal 

Selasa, 14 April 2026 – 15:31 WIB
jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menghadiri Knowledge Sharing Forum (KSF) Industry Focus Mastery: Industri Galangan Kapal yang digelar oleh Primakelola IPB Consulting bekerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia di Gedung The Tower BSI, Jakarta.

Kegiatan ini ditujukan bagi analis BSI untuk meningkatkan pemahaman terhadap industri galangan kapal serta mendukung analisis pembiayaan di sektor maritim.

Dalam forum tersebut, BKI hadir sebagai narasumber dengan menghadirkan Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi, Arief Budi Permana, serta VP Riset dan Pengembangan Bisnis Klasifikasi & Statutori, Fredhi Agung Prasetyo.

Baca Juga:

"Melalui kesempatan ini, BKI memberikan pemaparan mengenai peran dalam ekosistem industri kapal nasional serta gambaran umum industri galangan kapal di Indonesia dari perspektif klasifikasi," ujar Budi.

Dalam pemaparannya, BKI menjelaskan proses pembangunan kapal secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional.

Selain itu, disampaikan pula gambaran risiko dalam industri galangan kapal serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kapal, dengan pendekatan yang relevan bagi kebutuhan analisis pembiayaan.

Baca Juga:

"Sebagai perusahaan jasa survei dan klasifikasi, BKI memberikan sudut pandang teknis yang membantu peserta memahami karakteristik industri galangan kapal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif analis dalam menilai potensi dan risiko pembiayaan di sektor maritim," jelasnya.

Forum ini menjadi wadah berbagi pengetahuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas analis BSI dalam memahami industri galangan kapal secara lebih komprehensif.

PT Biro Klasifikasi Indonesia  PT BKI  Industri Galangan Kapal  galangan kapal 
BERITA PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
