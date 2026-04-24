JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BKI Perkuat Peran Perempuan di Maheswari Sisterhood Day 2026

Minggu, 26 April 2026 – 03:25 WIB
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berpartisipasi dalam Maheswari Sisterhood Day 2026 dalam memperingati Hari Kartini. Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berpartisipasi dalam Maheswari Sisterhood Day 2026, yang digelar oleh IDSurvey Group dalam memperingati Hari Kartini.

Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti oleh perempuan dari berbagai entitas, termasuk BKI, SUCOFINDO, dan Surveyor Indonesia, sebagai ruang kolaborasi dan penguatan peran perempuan dalam organisasi.

Kegiatan yang diadakan di kantor pusat IDSurvey (WIT) ini mengusung tema “Laugh Together, Connect Forever”.

Forum ini menjadi wadah bagi perempuan di lingkungan IDSurvey Group untuk memperkuat jejaring, berbagi pengalaman, serta mendorong kolaborasi lintas entitas.

Kegiatan Maheswari Sisterhood Day 2026 ini menghadirkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk menginspirasi sekaligus memperkuat koneksi antar peserta.

Rangkaian acara meliputi talkshow hybrid bersama Salsabila Avinandita yang berbagi pengalaman tentang pengembangan diri, kepemimpinan, dan pentingnya membangun relasi profesional.

Selain itu, diluncurkan program “Maheswari Badge Hunter” sebagai inisiatif pengembangan diri yang dapat diikuti hingga akhir 2026.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi interaksi langsung yang mendorong kebersamaan serta mempererat hubungan antaranggota, dalam suasana yang inklusif dan terbuka.

Melalui kegiatan ini, perempuan BKI tidak hanya mengikuti rangkaian acara, tetapi juga berkesempatan memperluas jejaring dan bertukar perspektif dengan peserta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

