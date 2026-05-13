BKI Pertahankan Kategori High Performance pada Tokyo MoU

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI kembali mempertahankan kategori High Performance dalam daftar kinerja Recognized Organization (RO) berdasarkan Laporan Tahunan Tokyo MoU Tahun 2025.

Pada periode yang sama, Bendera Indonesia juga berhasil mempertahankan predikat High Performance dalam daftar kinerja negara bendera (flag state).

Pencapaian itu menunjukkan konsistensi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan keselamatan pelayaran nasional dan penguatan kualitas armada Indonesia di tingkat internasional.

Baca Juga: BKI Soroti Pentingnya Sertifikasi dan Klasifikasi Kapal Cepat

Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MoU) merupakan kerja sama regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik di bidang Port State Control (PSC) yang bertujuan meningkatkan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan kondisi kerja awak kapal melalui pengawasan kapal asing yang berkunjung ke pelabuhan negara anggota.

Penilaian daftar kinerja negara bendera dan Recognized Organization tahun 2025 dilakukan berdasarkan akumulasi data inspeksi dan detensi kapal selama tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022-2025.

Dalam periode tersebut, jumlah pemeriksaan terhadap kapal berbendera Indonesia tercatat relatif stabil, sementara angka detensi menunjukkan tren penurunan secara konsisten sejak 2023 hingga 2025.

Baca Juga: BKI Perkuat Peran Perempuan di Maheswari Sisterhood Day 2026

Keberhasilan mempertahankan predikat tersebut dinilai mencerminkan kolaborasi dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan maritim dalam meningkatkan kualitas keselamatan pelayaran nasional.

Kontribusi Kementerian Perhubungan RI sebagai regulator, pemilik dan operator kapal, mitra industri, serta BKI sebagai Recognized Organization menjadi bagian penting dalam pencapaian ini.