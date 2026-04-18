BKI Presentasikan Hasil Riset SPM di OTC Asia 2026

jpnn.com, MALAYSIA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berpartisipasi dalam Offshore Technology Conference (OTC) Asia 2026 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, pada 31 Maret–2 April 2026.

Pada forum energi internasional yang dihadiri lebih dari 25 ribu profesional dari 89 negara ini, BKI mempresentasikan hasil riset pengembangan aturan untuk sistem Single Point Mooring (SPM) pada fasilitas yang telah beroperasi.

Riset disusun bersama SKK Migas dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk meningkatkan keselamatan aset dan memitigasi risiko lingkungan, termasuk potensi tumpahan minyak akibat kegagalan sistem saat pemuatan dan pembongkaran.

Baca Juga: BKI Raih Statement of Compliance to IACS QSCS

Delegasi BKI dipimpin oleh Senior Manager Pemasaran Offshore Klas Cabang Utama Klas Tanjung Priok, Eko Maja Priyanto serta didukung oleh Koordinator Perkapalan dan Kemaritiman SKK Migas, Willy Yuniar, serta Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko.

Riset berjudul Evaluating The Dynamic Behaviors of Offloading Arrangement Variations on Existing Single Point Mooring Structure to Improve the Safety Assurance of Classification Society dipresentasikan langsung oleh Delegasi BKI, Hafizh Muhammad Naufal Shidqi.

Dia menuturkan riset ini membahas masukan untuk pengembangan aturan sistem Single Point Mooring (SPM), khususnya pada fasilitas yang telah beroperasi.

Kajian dilakukan dari sisi proses pemuatan dan pembongkaran minyak dan gas, dengan tujuan meningkatkan keselamatan aset serta memitigasi risiko lingkungan, termasuk potensi tumpahan minyak akibat kegagalan sistem SPM saat proses loading dan offloading.

Selain presentasi riset, BKI memanfaatkan forum ini untuk memperluas jejaring dan berdiskusi dengan perusahaan energi internasional, di antaranya Yinson Holdings Berhad, Eni dan Petronas.