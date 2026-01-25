Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BKI Raih Statement of Compliance, Diakui Standar Mutu Internasional

Minggu, 25 Januari 2026 – 03:11 WIB
BKI Raih Statement of Compliance, Diakui Standar Mutu Internasional
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) memperoleh Statement of Compliance (SOC) atas sistem manajemen mutunya setelah berhasil menyelesaikan kegiatan audit oleh SGS China pada 26 Desember 2025.

Pengakuan ini diberikan sebagai bukti bahwa BKI telah memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh International Association of Classification Societies (IACS) dalam penyelenggaraan jasa klasifikasi dan statutoria.

Statement of Compliance (SoC) merupakan pernyataan resmi atas kepatuhan suatu organisasi terhadap standar operasional yang berlaku.

Bagi BKI, SoC ini diperoleh setelah perusahaan dinyatakan telah menyelesaikan audit menyeluruh atas sistem manajemen mutu sesuai skema International Association of Classification Societies Quality System Certification Scheme (IACS QSCS).

Audit mencakup pemeriksaan terhadap penerapan sistem manajemen mutu di kantor pusat dan kantor cabang (Office Audit), serta penilaian pelaksanaan layanan pada proyek tertentu dari awal hingga akhir (Vertical Contract Audit/VCA), untuk memastikan konsistensi dan keandalan layanan.

Proses audit dilakukan oleh SGS China, lembaga sertifikasi terakreditasi dan diakui IACS, yang memastikan bahwa sistem manajemen mutu BKI telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara global.

Lingkup sertifikasi IACS QSCS mencakup penilaian dan pengawasan teknis terhadap kapal serta instalasi lepas pantai bergerak untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasionalnya.

Layanan tersebut diberikan baik kepada kapal yang baru dibangun maupun kapal yang telah beroperasi.

Layanan tersebut diberikan baik kepada kapal yang baru dibangun maupun kapal yang telah beroperasi.

