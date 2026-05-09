BKI Soroti Pentingnya Sertifikasi dan Klasifikasi Kapal Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Batam menjadi lokasi penyelenggaraan Sosialisasi Keselamatan Kapal Cepat Penumpang yang mempertemukan regulator, badan klasifikasi, dan pelaku usaha pelayaran untuk memperkuat standar keselamatan di laut.

Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menyatukan langkah dalam menjaga keselamatan operasional kapal cepat penumpang yang melayani rute domestik maupun internasional.

Acara itu dihadiri Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama jajaran regulator, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta para pemangku kepentingan sektor pelayaran.

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Arief Budi Permana, mengatakan kapal cepat penumpang memiliki karakteristik dan tingkat risiko operasional yang berbeda dari kapal konvensional.

Menurut Arief, kondisi tersebut memerlukan pendekatan khusus dalam penerapan standar teknis dan pengawasan keselamatan.

“Proses klasifikasi dan sertifikasi menjadi gerbang awal untuk menjamin setiap kapal telah memenuhi standar keselamatan,” ujar Arief, dalam keterangannya, Sabtu (9/5).

Dia menjelaskan, salah satu tantangan utama di lapangan adalah menyelaraskan regulasi nasional, standar teknis klasifikasi, dan praktik operasional sehari-hari.

Karena itu, forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan teknis sekaligus mencari titik temu agar keselamatan tetap menjadi prioritas tanpa menghambat kelancaran operasional pelayaran.