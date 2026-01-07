BKI Wujudkan Sustainable Green Action di RPTRA Sungai Bambu

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar aksi penanaman pohon bertajuk 'Sustainable Green Action: Menanam Pohon untuk Masa Depan yang Berkelanjutan' yang dilaksanakan di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Sungai Bambu, Jakarta Utara, serta secara daring melalui zoom meeting.

Kegiatan ini digelar melalui kolaborasi Unit Health, Safety, and Environment (HSE) dan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang merupakan bagian dari komitmen BKI dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Dukungan Bisnis BKI, R. Agus Doddy Dwisagita, yang memperkenalkan program ESG dan urgensi keberlanjutan, serta didukung oleh Kepala Unit HSE, Busrol Karim, dan Kepala Unit TJSL, Arif Bijaksana, bersama Kelurahan Sungai Bambu yang turut memberikan sambutan dan apresiasi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber eksternal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu R. Pamungkas Buana Putra, yang menjelaskan pentingnya tanaman bagi ekosistem dan pemilihan jenis tanaman sesuai tujuan, disertai praktik penanaman pohon di RPTRA bersama perwakilan BKI, kelurahan, dan warga.

"Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi dengan RPTRA Sungai Bambu serta pemerintah kelurahan, dan diikuti oleh insan BKI secara daring serta pengurus PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) secara luring," ujar Agus.

Selain penanaman lima jenis pohon, yaitu Tabebuya, Ketapang Kencana, Glodokan Tiang, Klengkeng, dan Matoa yang dilakukan di RPTRA Sungai Bambu, pohon-pohon tersebut juga diberikan kepada warga untuk mendukung penghijauan di lingkungan masing-masing.

"Melalui inisiatif ini, BKI mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan," tutur Agus.

"Aksi penanaman pohon ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata BKI dalam penerapan prinsip berkelanjutan serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan lestari bagi generasi mendatang," imbuh Agus.(chi/jpnn)