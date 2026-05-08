BKN Beri Tip Hadapi Seleksi Pegawai Koperasi Desa Merah Putih & Kampung Nelayan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tip menghadapi seleksi calon pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026.

Saat ini proses seleksi CAT masih berlangsung.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho mengungkapkan terhitung hingga hari keempat pelaksanaan tes, peserta yang sudah mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) ini sebanyak 140.211 dari 483.648 pelamar yang dinyatakan lolos ke tahap seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Adapun pelamar Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden pada tahap pendaftaran mencapai 487.819.

Dalam tahap ujian CAT, peserta seleksi akan menghadapi dua jenis tes utama, yakni Tes Potensi Kognitif dan Tes Substansi Manajemen.

Tes Potensi Kognitif secara khusus mengukur dua aspek penting, yaitu kecepatan kerja (speed) dan kemampuan berpikir (power).

"Skema soal dirancang untuk menilai bagaimana peserta mampu memproses informasi, dan menyelesaikan soal secara akurat dalam waktu yang terbatas, sehingga membutuhkan strategi pengerjaan yang efektif," terang Wisudo Putro Nugroho, Jumat (8/5/2026).

Oleh karena itu, BKN telah menyiapkan sarana prasarana dan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan agar para peserta dapat mengikuti ujian secara maksimal.