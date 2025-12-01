Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

BKO Polda Riau Bantu Keruk Lumpur Tebal yang Timbun Rumah Warga di Agam

Senin, 01 Desember 2025 – 16:00 WIB
BKO Polda Riau Bantu Keruk Lumpur Tebal yang Timbun Rumah Warga di Agam - JPNN.COM
Personel Polda Riau tengah mengeruk lumpur di rumah warga di Agam. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, AGAM - Upaya penanganan pascabencana banjir bandang di Nagari Salareh Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus berlangsung.

Selain fokus pada pencarian korban, warga bersama aparat gabungan mulai membersihkan sisa material dan lumpur tebal yang menutup rumah serta jalanan.

Pada Senin (1/12/2025), personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Riau yang diterjunkan ke lokasi turut membantu proses pembersihan.

Baca Juga:

Mereka bergabung dengan tim gabungan Polda Sumbar untuk mengeruk lumpur menggunakan cangkul dan garu.

Di lokasi, kondisi jalan yang tertimbun lumpur setebal beberapa puluh sentimeter. Sejumlah rumah warga rusak berat, dengan pintu hilang, kaca pecah, dan material kayu berserakan.

Kegiatan bersih-bersih dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses jalan serta membantu warga menata kembali rumah mereka yang terdampak parah. Gelondongan kayu dan material lain yang memenuhi jalanan ikut disingkirkan.

Baca Juga:

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan pihaknya telah mengirimkan 390 personel untuk memperkuat penanganan bencana di Sumatera Barat.“Dua hari lalu Brimob dan Samapta sudah kita kirim, total 390 personel yang memiliki kemampuan khusus termasuk rescue dan SAR,” ujar Herry kepada JPNN Senin (1/12).

Karena kedekatan wilayah, Polda Riau menjadi salah satu yang paling cepat tiba di lokasi sejak Sabtu (29/11).

Pada Senin (1/12/2025), personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Riau yang diterjunkan ke lokasi turut membantu proses pembersihan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir sumatra  Polda Riau  Agam  sumbar  banjir 
BERITA BANJIR SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp