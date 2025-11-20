Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BKOW Sumsel & BKOW Jatim Sepakat Memperkuat Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan

Kamis, 20 November 2025 – 12:47 WIB
Ketua Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Selatan (Sumsel), Lidyawati Cik Ujang, melaksanakan kunjungan kerja ke BKOW Jawa Timur (Jatim), Rabu (19/11). FOTO: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Selatan (Sumsel), Lidyawati Cik Ujang, melaksanakan kunjungan kerja ke BKOW Jawa Timur (Jatim), Rabu (19/11).

Dalam kunjungan tersebut, Lidyawati hadir bersama para pengurus BKOW Sumsel

Lidyawati menegaskan agenda ini ditujukan untuk mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat kerja sama antara BKOW Sumsel dan BKOW Jatim.

“Kehadiran kami ini untuk bersilaturahmi dan bertukar ilmu, pengalaman, serta berbagai informasi dengan BKOW Jatim. Sekaligus ingin bersinergi dan berkolaborasi dalam berbagai program,” kata Lidyawati.

Dia menambahkan melalui kunjungan tersebut, BKOW Sumsel berharap dapat memperoleh wawasan dan praktik baik yang bisa diterapkan dalam pengembangan organisasi di Sumsel.

“Sebagai organisasi kewanitaan, BKOW memiliki misi utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan. Peran perempuan melalui organisasi seperti BKOW terlihat dari kontribusi aktifnya dalam mendukung visi dan misi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan,” ujarnya.

Lidyawati menyebutkan seluruh program BKOW Sumsel selalu mengacu pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua I BKOW Jatim, Ida Setiawati, menyambut baik kunjungan BKOW Sumsel. Ia menjelaskan bahwa program kerja BKOW Jatim pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan BKOW Sumsel, yakni berpedoman pada visi dan misi pemerintah serta AD/ART organisasi yang menekankan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Selatan (Sumsel), Lidyawati Cik Ujang, melaksanakan kunjungan kerja ke BKOW Jawa Timur (Jatim), Rabu (1

TAGS   BKOW Sumsel  BKOW Jatim  Jatim  Sumsel  Lidyawati Cik Ujang  Perempuan 

