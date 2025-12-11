BKPM: Bakal Ada 6 KEK Baru, Potensi Investasi Rp 300 triliun

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyampaikan akan ada penambahan enam kawasan ekonomi khusus (KEK) baru dengan potensi investasi hingga Rp 300 triliun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu membeberkan keenam KEK baru itu bakal ditetapkan pada 2026.

"Special economic zone (KEK) ini, sampai tahun 2025, kita sudah mempunyai 25 (KEK). Dan, tahun depan, mudah-mudahan bisa bertambah enam lagi akan menjadi 31 (KEK)," kata Todotua dikutip Kamis (11/12).

Saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah. Maka dari itu, jumlahnya diproyeksikan bertambah menjadi 31 KEK tahun depan.

Meski demikian, ia belum merinci lokasi dan sektor dari enam KEK baru tersebut karena proses penetapannya masih berjalan.

"Sedang proses itu, nanti setiap munculnya (KEK baru) akan di-launch," jelasnya.

Todotua menambahkan bahwa masing-masing KEK mempunyai fokus pengembangan yang berbeda.

"Dalam semua realisasi KEK ini masing-masing memiliki speciality-nya, ada untuk industrialisasi, kesehatan, digital, tourism, dan lain-lain," tuturnya.