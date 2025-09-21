Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

BlackAuto Battle 2025 Surabaya Curi Perhatian Pencinta Modifikasi Tanah Air

Minggu, 21 September 2025 – 13:24 WIB
Keramaian di seri kedua BlackAuto Battle 2025 di Surabaya. Foto: bab

jpnn.com, JAKARTA - Pesta para pencinta modifikasi menyambangi Kota Surabaya melalui hajatan seri kedua BlackAuto Battle 2025.

Kontes modifikasi itu digelar di Grand City Convex, Surabaya, dengan menghadirkan ratusan mobil hasil kreativitas modifikator lokal.

Seri kedua BlackAuto Battle 2025 tak hanya menyedot ribuan pengunjung, tetapi juga memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu ikon kota modifikasi yang menginspirasi perkembangan car tuning nasional.

Perwakilan pelaksana acara, Boy Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta yang memenuhi seluruh slot kompetisi.

“Semua slot penuh terisi. Sebagai salah satu ikon kota modifikasi di Indonesia, Surabaya selalu menghadirkan gebrakan yang menginspirasi publik car tuning nasional,” kata Boy dalam keterangannya, Minggu (21/9).

Dia menambahkan kompetisi berlangsung ketat sejak sesi Dyno Test. Uji tenaga mesin dibagi ke dalam beberapa kelas, mulai dari Bracket 70 HP, 130 HP, hingga Free For All (FFA).

Salah satu sorotan datang dari Nissan Skyline GT-R R34 milik Ryan Rizky yang mencatat tenaga 528,1 HP, sehingga menjadi pembicaraan utama sepanjang event.

Sementara itu, di kelas 130 HP, Toyota GT86 milik Calvin mencatat 129,8 HP dengan presisi mendekati batas maksimal.

