Blackauto Battle The Final 2025 Yogyakarta Pecah, 100 Mobil Modifikasi Unjuk Gigi

Jumat, 28 November 2025 – 14:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Yogyakarta kembali jadi pusat perhatian dunia modifikasi nasional. Blackauto Battle The Final 2025 berhasil terselenggara di Jogja Expo Center (JEC) pada 22–23 November lalu.

Selama dua hari, lebih dari 100 mobil modifikasi terbaik berjajar memadati area indoor-outdoor JEC, menghadirkan kompetisi, hiburan, dan aksi ekstrem.

Perwakilan penyelenggara, Boy Prabowo, menyebut tahun ini sebagai acara paling besar sepanjang penyelenggaraan.

“Ada peningkatan peserta, kualitas, hingga jumlah audiens. Tahun ini benar-benar meledak,” kata Boy melalui keterangannya, Jumat (28/11).

Dia juga menyoroti evolusi kualitas garapan peserta yang makin berani.

“Contohnya Honda City dengan mesin K24 turbo AWD. Itu pertama kalinya tampil dan langsung bikin heboh,” tambahnya.

Modifikasi, Audio, Dyno, hingga Drift