JPNN.com - Entertainment - Musik

BLACKPINK Akhirnya Comeback, EP Baru ‘Deadline’ Meluncur 27 Februari 2026

Kamis, 15 Januari 2026 – 12:06 WIB
BLACKPINK Akhirnya Comeback, EP Baru 'Deadline' Meluncur 27 Februari 2026
BLACKPINK saat menggelar konser bertajuk DEADLINE di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (1/11). Foto: Tim BLACKPINK/iMe Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop BLACKPINK akan merilis Extended Play (EP) terbaru bertajuk Deadline pada 27 Februari 2026.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh YG Entertainment melalui pernyataan resmi yang dirilis Kamis, sebagaimana diberitakan Yonhap.

YG Entertainment memperlihatkan cuplikan konsep baru BLACKPINK sekaligus mengonfirmasi bahwa nama EP tersebut akan sama dengan judul tur dunia terbaru mereka yang dimulai pada Juli di Goyang, Korea Selatan.

YG menjelaskan bahwa sebagian besar proses produksi album, termasuk pembuatan video musik, sebenarnya telah selesai sejak tahun lalu.

Namun, perilisan Deadline sengaja ditunda ke tahun ini untuk memastikan kualitas karya berada pada standar terbaik sebelum dibagikan kepada publik.

Agensi juga menyampaikan apresiasi kepada penggemar atas kesabaran dan dukungan yang terus mengalir selama masa penantian.

“Kami berencana membalas dukungan tersebut dengan musik yang sangat matang dan berharap perhatian yang berkelanjutan,” ujar perwakilan YG Entertainment.

EP Deadline akan menjadi perilisan album pertama BLACKPINK dalam tiga tahun lima bulan sejak Born Pink dirilis pada September 2022.

BLACKPINK siap rilis EP baru Deadline pada 27 Februari 2026 setelah penantian panjang penggemar.

