Blackpink Siapkan Lagu Baru, Syuting Video Musik Dimulai Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lama dinanti, Blackpink akhirnya kembali bersatu untuk proyek musik terbaru mereka.

Keempat member — Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa — resmi memulai proses syuting video musik baru pekan ini, seperti diumumkan oleh YG Entertainment.

Agensi yang menaungi mereka memastikan bahwa seluruh anggota Blackpink dan kru produksi bekerja dengan penuh semangat dan profesionalitas.

“Blackpink akan mulai syuting video musik untuk lagu baru mereka minggu ini. Baik para anggota maupun staf melakukan yang terbaik untuk memberikan hasil maksimal,” ujar YG Entertainment dalam pernyataan resminya, dikutip dari KEDGlobal, Selasa (21/10).

Kabar ini langsung disambut meriah oleh para penggemar di seluruh dunia. Mereka meyakini proyek ini menjadi tanda awal dari comeback besar Blackpink setelah album Born Pink yang dirilis pada 2022 lalu.

Meski belum ada bocoran soal judul lagu maupun konsep video musiknya, pengumuman ini memperkuat dugaan bahwa grup yang populer lewat lagu Ddu-Du Ddu-Du dan How You Like That itu tengah menyiapkan album baru.

Sementara itu, Blackpink masih menjalani tur dunia bertajuk Deadline, yang dibuka di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada Juli lalu.

Setelah tampil di Taiwan pada 18 Oktober, mereka dijadwalkan menyapa para penggemar di Jakarta pada 1 dan 2 November mendatang.