Blak-blakan Ingin Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Tunggu Tawaran PSSI

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze. Setelah resmi berpisah dengan Timnas Uzbekistan, sang juru taktik menyatakan kesiapannya untuk menukangi Timnas Indonesia.

Kapadze baru saja dicopot dari posisi pelatih kepala Timnas Uzbekistan dan kini digantikan oleh legenda Italia, Fabio Cannavaro. Meski ditawari jabatan sebagai asisten pelatih, Kapadze memilih hengkang dengan elegan.

Pelatih berusia 43 tahun itu meninggalkan warisan besar: membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 sebuah pencapaian bersejarah untuk negara Asia Tengah tersebut.

“Saya siap memimpin tim nasional Indonesia. Saat ini saya sedang bebas dan menunggu tawaran,” ujar Kapadze kepada media lokal Zamin, dikutip Rabu (12/11).

Pernyataan itu sontak membuat publik sepak bola Tanah Air heboh. Pasalnya, PSSI memang sedang berburu pelatih baru setelah memutus kerja sama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober lalu.

Nama Kapadze langsung mencuat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai, gaya kepemimpinannya yang disiplin dan pengalaman membawa tim Asia ke level dunia bisa jadi angin segar untuk Garuda.

Kapadze sendiri mengaku sudah mendengar kabar antusiasme suporter Indonesia. Bahkan, ia bercerita bagaimana media sosialnya dibanjiri pesan dari penggemar Merah Putih.

“Saya telah membaca dan mendengar berita tentang tim nasional Indonesia dan federasinya. Instagram saya dibanjiri pesan dari penggemar Indonesia mereka ingin melihat saya di sana. Itu sangat menggembirakan bagi saya,” katanya.