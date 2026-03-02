Close Banner Apps JPNN.com
Blak-Blakan, Kakak Virgoun Ungkap Seperti Apa Sosok Istri Sang Adik

Selasa, 03 Maret 2026 – 00:12 WIB
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun.

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol mengungkapkan soal sosok istri baru sang adik.

Tak segan-segan, Febby menyebut bahwa Lindi Fitriyana merupakan sosok istri idaman.

"Dia istri yang apa ya, istri idaman," ujar Febby Carol di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia lantas mengungkapkan alasan dirinya menyebut Lindi sebagai 'istri idaman'.

Sebab menurutnya, istri Virgoun tersebut merupakan sosok yang memiliki sikap dan kepribadian yang baik.

"Istri idaman tuh maksudnya attitude-nya bagus, terus juga lembut, terus juga istri yang penurut begitu. Apa kata suami maksudnya dia enggak ngebantah," ucap Febby Carol.

Dia menuturkan bahwa adiknya dan Lindi Fitriyana pun sudah saling mengenal cukup lama.

Pasalnya, pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu dan istrinya merupakan teman lama.

Kakak Virgoun, Febby Carol mengungkapkan soal sosok istri baru sang adik, Lindi Fitryana.

