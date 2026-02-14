Close Banner Apps JPNN.com
Blak-Blakan, Nia Ramadhani Ungkap Hikmah di Balik Isu Miring Soal Pernikahannya

Sabtu, 14 Februari 2026 – 11:43 WIB
Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com - Aktris Nia Ramadhani blak-blakan membicarakan hikmah di balik isu miring yang menerpa rumah tangganya.

Adapun pernikahan Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie, dikabarkan berada di ujung tanduk.

Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu, bahkan digosipkan menggugat cerai sang suami.

Isu miring sempat ramai dibicarakan di sosial media, hingga sang aktris akhirnya buka suara.

Namun ternyata, Nia Ramadhani mengaku, ada hikmah di balik ramainya isu tersebut.

"Hikmahnya adalah anak-anak saya jadi tahu bahwa semua yang ada di layar yang mereka tonton itu enggak semuanya benar," ujar Niar Ramadhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Meski begitu, perempuan 35 tahun tersebut tak menampik bahwa gosip itu cukup mengganggu dirinya.

"Sempat terganggu sih dengan berita seperti itu," ucap Nia Ramadhani.

