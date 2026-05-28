Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Blak-blakan, Ria Ricis Ungkap Alasan Lakukan Operasi Hidung

Kamis, 28 Mei 2026 – 03:05 WIB
Blak-blakan, Ria Ricis Ungkap Alasan Lakukan Operasi Hidung - JPNN.COM
Ria Ricis. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus YouTuber Ria Ricis mengungkapkan alasannya melakukan operasi plastik atau oplas di bagian hidung.

Dia mengaku memang sudah mempertimbangkan untuk menjalani operasi hidung sejak 2021 lalu.

Ria Ricis menuturkan dirinya memiliki tulang hidung yang bengkok, sehingga membuatnya kesulitan bernapas.

Baca Juga:

Dia, bahkan sudah melakukan pemeriksaan untuk mengecek kondisi hidungnya.

"Memang waktu itu pernah periksa dulu di RSCM, sudah sempat masuk ke radiologi apa segala macam, aku enggak tahu pasti. Sudah sempat dicek juga memang tulangnya bengkok, bengkok ke kiri," ujar Ria Ricis di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

Atas alasan kesehatan, perempuan 30 tahun itu lantas melakukan oplas pada bagian hidungnya.

Baca Juga:

"Karena kalau misalnya bengkok ke kiri, dia ada jalur nutup begitu. Jalur nutup, kemudian kemarin diperbaiki, dikikis, dipotong, terus diisi lagi pakai iga, sekalian dinaikin," ucap Ria Ricis.

Dia mengaku dirinya kini bisa bernapas dengan lega semenjak menjalani operasi tersebut.

Ria Ricis mengungkapkan alasannya melakukan operasi plastik atau oplas di bagian hidung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ria ricis  Ria Ricis operasi  Operasi hidung  oplas 
BERITA RIA RICIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp