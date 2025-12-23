Blak-Blakan Soal Hubungan dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi Ungkap Ini

Selasa, 23 Desember 2025 – 04:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengungkapkan soal pernikahan sirinya dengan Inara Rusli.

Dia, bahkan membeberkan tanggal pernikahan hingga wali nikah dengan Inara, kala itu.

"(Pernikahan) Tanggal 7 Agustus. Enggak (dua keluarga yang hadir). Dari keluarga Inara saja. Karena kan kita laki-laki enggak pakai wali," ujar Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).

Insanul Fahmi menyebut bahwa keluarga besarnya memang tak menghadiri pernikahan tersebut.

Sebab dia merasa dirinya tak memerlukan wali. Insanul lantas mengungkapkan bahwa pernikahan itu dihadiri oleh pihak perempuan.

"(Yang menikahkan) Abangnya dia. Abangnya Inara lah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menceritakan awal perkenalannya dengan Inara Rusli.

Adapun mereka awal berkenalan karena untuk urusan pekerjaan.