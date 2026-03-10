Blibli Hadir di YouTube Shopping: Belanja Makin Praktis, Konten Makin Cuan

jpnn.com, JAKARTA - Blibli kini menghadirkan pengalaman belanja yang lebih terhubung dengan konten melalui partisipasinya di kanal YouTube Shopping Affiliate.

Melalui integrasi ini, produk yang direkomendasikan kreator bisa langsung diakses dan terhubung ke aplikasi Blibli, sehingga perjalanan dari inspirasi ke transaksi menjadi lebih ringkas.

Mulai dari mencari smartphone baru untuk tetap terhubung secara virtual dengan keluarga saat Ramadan, hingga menemukan peralatan dapur yang bikin sahur lebih praktis, semuanya bisa langsung diakses dari tautan yang tersedia di video kreator yang sedang ditonton.

Jadi sebelum checkout, pelanggan tetap bisa #CekduludiBlibli untuk memastikan produk yang dipilih sesuai kebutuhan.

“Kami memahami ulasan konten kreator kini menjadi faktor krusial dalam pertimbangan belanja konsumen. Kehadiran Blibli di YouTube Shopping merupakan langkah strategis kami untuk hadir di momen tersebut, memastikan setiap inspirasi belanja dapat langsung diwujudkan secara aman, transparan, dan terjamin Pasti ORI,” ujar Merrick Jonathan, Head of SEO and Affiliates Blibli.

Melalui YouTube Shopping, kreator bahkan dapat menyematkan hingga 60 produk Blibli dalam satu konten, membuka lebih banyak peluang bagi pelanggan untuk menemukan berbagai rekomendasi sekaligus dalam satu pengalaman menonton.

Dengan hadirnya Blibli di YouTube Shopping, pelanggan kini tak perlu khawatir barang incarannya tiba-tiba habis karena sistemnya sudah didukung pembaruan stok secara real-time, sehingga bisa melihat ketersediaan produk secara akurat saat menonton konten.

Fitur ini berlaku untuk seluruh produk yang tersedia di Blibli, serta dilengkapi dengan sistem pelacakan hingga tujuh hari sejak produk pertama kali diklik, memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam menyelesaikan pembelian dengan lebih nyaman.