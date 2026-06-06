Blibli Hadirkan Promo 6.6: Dari vivo X300 Ultra hingga Jersey Italia World Cup

jpnn.com, JAKARTA - Blibli kembali memanjakan pelanggan lewat program belanja yang tak boleh dilewatkan pada momen Double Day 6.6.

Momen ini menjadi waktu terbaik untuk berburu produk idaman secara lebih smart—mulai dari smartphone premium seperti vivo X300 Ultra, perangkat elektronik, hingga koleksi jersey timnas jagoan di World Cup.

Blibli hadir wujudkan smart spending lewat penawaran menarik berikut:

Mega Flash Sale dengan potongan harga hingga 66%.

Midnight Sale (pukul 00.00–01.00 WIB) berupa potongan langsung hingga Rp660 ribu.

Voucher Rush Hour hingga 50% yang dapat digunakan di berbagai kategori produk favorit.

Tak hanya promo menarik, pelanggan yang berbelanja di Blibli dipastikan produknya pasti ORI, gratis retur hingga 15 hari sejak barang diterima, hingga gratis perlindungan lengkap selama 12 bulan untuk produk elektronik tertentu sesuai dengan semangat #NoBlablaDiBlibli.

“Bulan Juni bertepatan dengan berbagai momen spesial, termasuk euforia Piala Dunia 2026. Melalui Double Day 6.6, kami ingin membantu pelanggan mendapatkan produk incaran mereka dengan lebih smart melalui beragam penawaran menarik. Mulai dari perangkat hiburan untuk nobar bersama keluarga, smartphone flagship yang telah lama dinantikan, hingga jersey timnas negara favorit yang pasti ORI dan didukung berbagai layanan purna jual yang memberikan pengalaman belanja lebih nyaman di Blibli," ujar Indra Perdana, Head of Campaign Blibli.

Menjelang kick-off Piala Dunia 2026 pada 11 Juni, Samsung 55” Mini LED Vision AI Smart TV menjadi pilihan ideal untuk menghadirkan pengalaman nobar yang lebih seru di rumah.

Tak hanya untuk menyaksikan aksi para bintang sepak bola dunia, TV ini juga cocok untuk marathon serial favorit dan bermain game selama musim liburan sekolah.

Nah, bagi pencinta teknologi dan mobile photography, vivo X300 Ultra menjadi salah satu produk yang paling layak diburu selama Double Day 6.6.